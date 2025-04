Ufficiale, Serie B: la giornata di Pasquetta si recupera in coda al campionato

Quest’oggi la Lega Serie B ha comunicato ufficialmente il giorno in cui si svolgeranno tutte le gare, valide per la 34esima giornata del campionato cadetto, che sono state rinviate per la morte di Papa Francesco nel giorno di Pasquetta, quando originariamente si sarebbero giocare le sfide.

La Lega ha deciso che tutte le 10 gare della 34esima giornata si giocheranno martedì 13 maggio alle 20.30, quindi dopo il 38° turno che è l’ultimo della stagione regolare. Rimane da definire, inoltre, quando saranno disputati playoff e playout, che a questo punto si giocheranno dopo i vari recuperi della 34esima giornata.

La 34esima giornata prevede le seguenti partite:

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Modena-Cesena

Palermo-Carrarese

Pisa-Cremonese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Bariù

Infine, la Lega Serie B ha specificato che si riserva comunque di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.