Juventus, effetto Tether: il titolo del club bianconero decolla in Borsa

Il titolo della Juventus decolla in Borsa, sulla scorta dell’annuncio da parte di Tether dell’acquisto di nuove azioni del club bianconero. Tether – società operante nel mercato delle stablecoin e guidata dagli italiani Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini – ha annunciato di essere ora in possesso di oltre il 10% del capitale del club, dopo aver acquisito nei giorni scorsi una ulteriore quota in Borsa.

Dal momento dell’annuncio dell’acquisto, il titolo del club bianconero ha fatto registrare un balzo importante a Piazza Affari, attestandosi ora a 3,18 euro per azione (in crescita del 2,19% rispetto alla chiusura della seduta di ieri). Ricordiamo che Tether è attualmente il secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor.

«Tether Investments ha annunciato oggi che il 15 aprile 2025 ha acquisito ulteriori azioni della Juventus Football Club S.p.A., portando la sua partecipazione complessiva a oltre il 10,12% del capitale sociale emesso, rappresentando il 6,18% dei diritti di voto», ha scritto Tether annunciando l’acquisto di ulteriori quote della Juventus. «Questa mossa strategica segue l’acquisizione iniziale da parte di Tether dell’8,2% del capitale sociale emesso (che rappresentava poco più del 5% dei diritti di voto) del club, consentendo a Tether di aumentare ulteriormente il proprio investimento nell’iconica squadra di calcio torinese», ha concluso la società.