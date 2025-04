Lancio di fumogeni, 25mila euro di multa al Genoa

Genoa-Lazio, giocata ieri dopo il rinvio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, è stata interrotta per qualche minuto durante il primo tempo a seguito del lancio di fumogeni effettuato dai tifosi del Grifone dalla Curva al loro ingresso ritardato allo stadio quando erano passati 15 minuti dal fischio di inizio.

Per questo motivo, il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 25mila euro alla società rossoblù per «avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all’interno dell’area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».

Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, uno di questi fumogeni ha colpito alla schiena, fortunatamente senza conseguenze di alcun tipo, il portiere della Lazio, Christos Mandas, che ha concluso poi la partita continuando a difendere i pali biancocelesti, mantenendo alla fine la porta inviolata nella vittoria per 2-0 degli uomini di Marco Baroni.