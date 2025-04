L’Inter si prepara a scendere in campo per una sfida chiave contro la Roma in Serie A, ma la mente dei nerazzurri sarà già proiettata alla settimana successiva, quando andrà in scena il big match contro il Barcellona. Si tratta della gara valida per l’andata della semifinale di Champions League, in programma in Spagna il 30 aprile.

Il match sarà trasmesso da Amazon Prime Video (che detiene i diritti tv della migliore sfida del mercoledì in esclusiva), ma le regole dell’AgCom prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale.

Barcellona Inter in chiaro? La sfida in diretta anche su Nove

Come anticipato dal giornalista Claudio Plazzotta con un post su X e come Calcio e Finanza può confermare, Amazon ha trovato un’intesa con il gruppo Warner Bros. Discovery per la trasmissione della partita in chiaro. Il match sarà visibile su Prime Video, ma andrà in onda contestualmente sul Nove (canale 9 del digitale terrestre).

Il pre partita e il post gara, così come il match, saranno visibili in diretta a partire dalle ore 19.30 su Prime Video e andranno in onda anche in chiaro su Nove. La telecronaca dell’incontro sarà comunque affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.