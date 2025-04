Juve, sovraccarico muscolare per Vlahovic: rischia di saltare lo scontro diretto di Bologna

Scatta l’allarme Dusan Vlahovic in casa Juventus. L’attaccante serbo è stato sostituito per un problema muscolare alla fine del primo tempo nella giornata di ieri durante la sfida di Parma.

«Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il J|medical, a esami diagnostici che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente», ha comunicato la Juventus nel pomeriggio odierno.

Secondo quanto filtra, Vlahovic salterà sicuramente la partita del weekend che la formazione di Igor Tudor giocherà in casa contro il Monza, ma è a forte rischio anche per lo scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima Champions League di Bologna, in programma il 4 maggio.