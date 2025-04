“Secondo tempo - La storia di Simone Muratore”: esce su DAZN il nuovo Original dello Juventus Creator Lab

Arriva in esclusiva su DAZN, in Italia e in selezionati mercati esteri, “Secondo Tempo – La storia di Simone Muratore”, il nuovo Original dello Juventus Creator Lab che racconta la storia di Simone Muratore, giovane talento del calcio italiano, ex centrocampista bianconero cresciuto nel settore giovanile della Juventus, la cui carriera promettente è stata segnata da un evento improvviso a soli 23 anni, una rara forma di tumore cerebrale.

Dopo un percorso riabilitativo, Simone ha provato con tutte le sue forze a tornare in campo, ma a tre anni dallo stop è costretto ad annunciare l’addio al calcio giocato. Un addio che apre un nuovo capitolo e dà il via al “secondo tempo” della sua vita: il ritorno alla Juventus, a partire da questa stagione, in qualità di collaboratore tecnico del settore giovanile bianconero.

“Secondo Tempo” è un racconto autentico e toccante che, attraverso uno sguardo profondo e sincero, ripercorre il passaggio di Simone Muratore da giovane promessa del calcio italiano a punto di riferimento per le nuove generazioni che, come fatto da lui tredici anni fa, varcano i cancelli dell’Allianz Training Center di Vinovo per la prima volta.

Un viaggio complesso che viene affrontato con una grande tenacia e forza di reagire all’imprevedibilità della vita. È un ritratto intimo e profondo che celebra la sua resilienza, un “secondo tempo” che non è esclusivamente dedicato al calcio, ma è soprattutto dedicato alla vita.

Con coraggio, consapevolezza e amore per il calcio, questo viaggio porta Simone a ricalibrare la sua nuova quotidianità e a scoprire che il calcio può essere ugualmente significativo anche senza gli scarpini: il lunedì è dedicato agli allenamenti individuali e ai ricordi di una carriera spezzata troppo presto. Il mercoledì si vive sul campo, al fianco di Simone Loria, ex difensore con un passato in Serie A e B, oggi allenatore dell’Under 14 bianconera. Il venerdì è dedicato agli affetti più intimi, tra amici e famiglia. La domenica, infine, è il giorno del calcio, in cui tutto prende forma e si rinnova il legame con il gioco che ha segnato profondamente la sua vita.

Il nuovo Original dello Juventus Creator Lab è disponibile in piattaforma in avvicinamento a Juventus-Monza, in programma all’Allianz Stadium domenica 27 aprile alle ore 18:00 e trasmesso su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) con la telecronaca di Mastroianni e il commento tecnico di Bazzini; ospite speciale nel prepartita, che affiancherà Federica Zille, Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager, che ci aiuterà a raccontare questo percorso.