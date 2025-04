Troppi impegni ravvicinati: Barça pronto a un reclamo formale contro la Liga per il calendario

In attesa di scoprire la reale entità dell’infortunio accusato da Robert Lewandowski, il Barcellona nella giornata di ieri è tornato a lamentarsi ufficialmente delle scelte della Liga e della Federcalcio spagnola in merito alla stesura del calendario delle partite che attenderanno i blaugrana in questo finale di stagione. Va ricordato come la squadra di Hans Flick sia ancora in corsa per tutti gli obiettivo: campionato, Copa del Rey e Champions League.

«Riteniamo, come ha dichiarato pubblicamente ieri il nostro allenatore Hans Flick – dichiarazioni che sosteniamo pienamente – che gli organismi competenti del calcio spagnolo dovrebbero prestare maggiore attenzione alle squadre che, come la nostra, partecipano a tutte le competizioni ufficiali nella fase finale della stagione» si legge nella nota pubblicata dal sito ufficiali del Barça nella serata di sabato.

«Si tratta di una questione che viene da lontano e, pur riconoscendo la difficoltà di strutturare un calendario così fitto di impegni, il FC Barcellona continuerà a difendere i propri interessi di fronte agli organismi calcistici nazionali e internazionali affinché il calendario sportivo sia più coerente. In tal senso, il FC Barcellona presenterà un reclamo formale agli enti regolatori del calcio per evitare nuove situazioni che danneggino i veri protagonisti del mondo del calcio: i calciatori».

Dopo la sfida casalinga contro il Celta Vigo di sabato, il Barcellona è atteso dalla sfida di campionato in casa del Maiorca di martedì, che è stata anticipata per la finalissima di Copa del Rey contro il Real Madrid in programma sabato sera. Poi ecco l’andata in Catalogna con l‘Inter per le semifinali di Champions League di mercoledì 30 aprile con il ritorno a San Siro di martedì 6 maggio.

In mezzo al doppio confronto con i nerazzurri, il Barça è atteso dalla sfida di campionato in casa del Valladolid sabato sera (che ha portato alle polemiche pubbliche di Flick che chiedeva un anticipo sull’orario). Dopo l’Inter a San Siro, il Barcellona si giocherà il tutto per tutto in Liga nello scontro diretto con il Real Madrid al Montjuic il prossimo 11 maggio.