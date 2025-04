Barça, infortunio per Lewandowski: a rischio la doppia semifinale di Champions con l'Inter

Il Barcellona ha strappato una vittoria tanto sofferta quanto preziosa per avvicinarsi alla conquista della Liga. In casa contro il Celta Vigo i blaugrana vanno sotto per 3-1, dopo aver trovato il vantaggio, e in pieno recupero riescono a completare la rimonta grazie al rigore di Raphinha che fissa il risultato sul 4-3 definitivo.

Grande festa al Montjuic dove tutti sono consapevoli dell’importanza di questa vittoria, ma è un sentimento contaminato per la preoccupazione derivante dalla situazione fisica di Robert Lewandowski, uscito al 76° toccandosi il bicipite femorale della coscia sinistra. E le sensazioni nel post gara sono tutt’altro che positive.

Infortunio Lewandowski tempi di recupero – Il polacco salta sicuramente il Clasico di Copa del Rey

L’attaccante polacco da 25 gol in stagione rischia così di saltare il momento chiave della stagione del Barça. Infatti, la squadra di Hans Flick giocherà su tutti i fronti ancora a disposizione. Oltre alla Liga, il calendario presenta la finalissima di Copa del Rey contro il Real Madrid di sabato 26 aprile e poi c’è il doppio confronto con l’Inter nelle semifinali di Champions League.

Da quanto trapela dalla Spagna, con Lewandowski che dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali proprio oggi, come confermato dal tecnico Flick, l’attaccante dovrebbe quasi sicuramente saltare il Clasico di Coppa, ma è a forte rischio la sua presenza anche per la doppia sfida di Champions con l’Inter.

Infatti, se il problema avvertito da Lewandowski al flessore potrebbe tenere l’attaccante titolare dei catalani fuori almeno due settimane che a questo punto della stagione rappresenterebbe un’assenza importantissima per il Barça. La semifinale di andata contro l’Inter al Montjuic si giocherà il 30 maggio, mentre il ritorno a san Siro è in programma il 6 maggio, ed è forse questa la data cerchiata in rosso nella mente dello staff medico catalano, anche se per gli esami medici di oggi non si respira grande ottimismo dalle parti di Barcellona.