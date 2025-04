Torino, l'impatto delle plusvalenze sui conti: dal 2005 oltre 350 milioni dalle cessioni

Il Torino di Urbano Cairo ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con un utile pari a 10,4 milioni di euro, un risultato in miglioramento rispetto all’esercizio al 31 dicembre 2023 che si era chiuso in perdita per 9,6 milioni di euro. Si tratta di un ritorno all’utile per il club, dopo sei esercizi consecutivi chiusi in rosso.

Nel corso dell’anno solare 2024 il fatturato della società granata è stato pari a 134,5 milioni di euro (contro i 101,1 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023), mentre i costi sono aumentati passando da 109,4 milioni a quota 114,8 milioni.

Plusvalenze Torino bilanci Cairo – Le cessioni record: Buongiorno dietro solo a Bremer

Fatturato in crescita per i granata grazie soprattutto alle plusvalenze. In particolare le cessioni che hanno avuto un impatto maggiori sui conti del Torino sono quelle di Alessandro Buongiorno al Napoli (32,8 milioni di euro) e di Raoul Bellanova all’Atalanta (15,3 milioni).

Quella del difensore cresciuto nel settore giovanile granata è la seconda più alta mai registrata dal Torino dopo quella di Gleison Bremer, ceduto alla Juventus nell’estate 2022 per una plusvalenza pari a 37,3 milioni. Per quanto riguarda Bellanova, l’esterno ora all’Atalanta rappresenta per i granata la sesta plusvalenza più alta. Di seguito le cessioni che hanno portato più benefici al bilancio del Torino nelle stagioni sotto la gestione Cairo, che ha acquistato il club nel 2005:

Plusvalenze Torino bilanci Cairo – L’impatto sui conti dal 2005 a oggi

Proprio le plusvalenze sono sempre state un fattore determinante negli ultimi anni per il bilancio del Torino di Urbano Cairo. Il 2024 ha registrato un totale di 58,5 milioni su un fatturato complessivo di 134,5 milioni, pari al 43,4% del totale. Si tratta della secondo anno relativi a questi dati dietro al 2017, quando le plusvalenze registrate furono pari a 71,2 milioni che portarono il fatturato a un risultato record di 146,4 milioni, per una incidenza del 48,6%.

Nell’estate del 2017 il Torino di Cairo cedette Davide Zappacosta al Chelsea, Nikola Maksimovic (Napoli), Bruno Peres (Roma) e Marco Benassi (Fiorentina). A queste si deve sommare la vendita di Kamil Glik al Monaco finalizzata a gennaio di quell’anno, visto che i granata compilano il proprio bilancio seguendo l’anno solare e non le stagioni sportive.