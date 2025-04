Mondiali a 64 squadre? L'Arabia Saudita si dice pronta per l'edizione 2034

L’Arabia Saudita sarebbe pronta e disponibile a ospitare un Mondiale a 64 squadre nel 2034, se la FIFA accettasse la proposta per espandere il torneo dalle attuali 48 squadre, rilanciata nelle scorse settimane dalla CONMEBOL già per l’edizione del 2030, quella del centenario che proprio per questo si disputerà anche in Argentina, Uruguay e Paraguay.

A rilanciare tale proposta è stato direttamente il ministro per lo Sport dell’Arabia Saudita, che organizzerà i Mondiali 2034. Bisogna ricordare, come già la prossima edizione, che si giocherà nel 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà un cambio di format visto che le nazionali partecipanti passeranno da 32 a 48.

Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ha parlato in di questa possibilità in occasione del Gran Premio di Formula Uno in Arabia Saudita, a Jeddah: «Siamo pronti, o lo saremo se Dio vuole. Se questa sarà la decisione della FIFA e se riterrà che sia una buona decisione per tutti, allora saremo più che felici di realizzarla». Il principe ha inoltre sottolineato l’infrastruttura già esistente per accogliere i pellegrini islamici, citando i quattro milioni di persone che si sono recate alla Mecca per l’Umrah durante il Ramadan di quest’anno e i cinque milioni attesi per l’Hajj.

In merito alla proposta della CONMEBOL, che ora ha un alleato molto importante vista la crescente influenza del paese mediorientale nell’organizzazione dei grandi eventi calcistici e non, la FIFA ha fatto filtrare che ogni proposta sarà valutata, anche se ha sottolineato come un allargamento del numero di partecipanti ai Mondiali non sia uno temi sul tavolo al momento vista anche che la prima edizione a 48 squadre non si è ancora disputata.