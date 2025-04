La Conmebol rilancia: Mondiale a 64 squadre solo nel 2030

La Conmebol vuole allargare il Mondiale del 2030 a 64 squadre, per l’edizione del centenario dalla prima disputa del torneo nel 1930. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio sudamericana, Alejandro Domínguez, che ha ufficialmente proposto un’edizione unica con 64 squadre per la Coppa del Mondo del 2030, anno in cui si celebra il centenario della competizione. La proposta è stata infatti avanzata durante l’80º Congresso della confederazione, tenutosi questo giovedì. Il mese scorso, questa possibilità era già stata sollevata da un membro del Consiglio della FIFA, al termine di una riunione virtuale, e l’organo calcistico ha affermato che avrebbe analizzato l’eventuale espansione.

Il Mondiale del 2030 si disputerà in Spagna, Portogallo e Marocco, ma includerà tre partite inaugurali in Argentina, Uruguay e Paraguay, come omaggio al Sud America, che ospitò la prima edizione della Coppa del Mondo nel 1930, in Uruguay. “Siamo convinti che la celebrazione del centenario sarà qualcosa di unico, perché cento anni si compiono una sola volta. Ed è per questo che stiamo proponendo, per una volta sola, di realizzare questo anniversario con 64 squadre, su tre continenti simultaneamente. Affinché tutti i Paesi abbiano l’opportunità di vivere un’esperienza mondiale, e affinché nessuno su questo pianeta resti escluso da questa festa che, sebbene si giochi ovunque, è la nostra festa”, ha dichiarato il presidente della Conmebol.

La prossima edizione della Coppa del Mondo, nel 2026, si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti, e sarà già ampliata. Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre, rispetto alle 32 del Mondiale in Qatar nel 2022. “Mondiali a 64? La proposta mi ha sorpreso, più di quanto abbia fatto con voi. Non penso che sia una buona idea, per il Mondiale in sé e per le nostre qualificazioni. Non supporto questa proposta al Consiglio FIFA, non so da dove sia arrivato ed è strano non ne sapessimo nulla prima che venisse fatta la proposta”, aveva commentato nei giorni scorsi il presidente della UEFA Aleksander Ceferin.