Il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri e l’Assessore Massimiliano Mistretta, oggi pomeriggio, hanno incontrato i rappresentanti di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano, di F.S. Sistemi Urbani, di Rete Ferroviaria Italiana spa e di Sport Life City nell’ambito dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo stadio rossonero nell’area San Francesco.

L’incontro del Comitato è stato convocato dal primo cittadino sandonatese per decidere come procedere alla luce della manifestazione d’interesse presentata negli scorsi giorni dal Milan sull’area di San Siro. Durante la seduta – si legge in una nota – si è valutato di sospendere la procedura in corso anche nell’ottica di valutare eventuali sviluppi alternativi del progetto ipotizzati, già anticipati dall’operatore all’Amministrazione e confermati anche in questa sede.

Il club rossonero e l’Inter sono infatti al lavoro per arrivare all’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle sue aree circostanti, per un’operazione valutata 197 milioni di euro dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è formalizzare l’accordo con il Comune di Milano entro l’estate, così da anticipare il vincolo che scatterebbe sul secondo anello a partire dal mese di novembre del 2025.

La mossa è fondamentale per procedere con il progetto che porterebbe alla realizzazione di un nuovo impianto accanto al Meazza e alla rifunzionalizzazione dello stesso, con il mantenimento di una parte della storica struttura cittadina.