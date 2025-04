Roma, Lorenzo Vitali verso la promozione a CEO del club giallorosso

Da avvocato della società a CEO, passando per la carica formalizzata a gennaio di responsabile amministrativo. Lorenzo Vitali potrebbe completare un percorso eccellente all’interno della Roma. Potrebbe essere lui, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a ricevere presto l’incarico ufficiale dal CdA e diventare il nuovo amministratore delegato.

Di fatto, Vitali già esercita il ruolo da settembre, da quando Lina Souloukou ha lasciato Trigoria a seguito del controverso esonero di Daniele De Rossi. E’ sempre lui, l’avvocato, a rappresentare i Friedkin negli uffici della Lega Serie A: tutti i principali dirigenti del massimo campionato italiano lo hanno individuato come interlocutore.

Vitali compare anche nelle riunioni istituzionali per il nuovo stadio, il cui progetto definitivo sarà presentato a breve (si ipotizza il 21 aprile come data) in Campidoglio: Vitali non manca mai insieme alla dottoressa Bernabé. Pochi giorni fa ha rilasciato una lunga intervista televisiva nella quale sottolineava prospettive del nuovo impianto di Pietralata, che la Roma spera di inaugurare nel 2028,un anno dopo i festeggiamenti per il centenario del club.

«L’investimento complessivo sarà superiore al miliardo di euro. Il secondo dato a cui teniamo molto, perché poi sappiamo la passione dei tifosi e quanto loro ci tengono, è quello della capienza. Eravamo partiti con una capienza inferiore, invece adesso direi che andremo oltre ai 60.000. Siamo nel range 61-62. Tra l’altro c’è una grande attenzione per la Curva Sud, per valorizzarne l’impatto: già oggi è una grande componente dell’atmosfera, della spettacolarizzazione dell’evento», ha detto parlando durante l’ultima puntata di Stadi 5.0, la serie on demand dedicata agli impianti sportivi in Italia e non solo.

