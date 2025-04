Mondiale per Club, Infantino: «Spareggio Los Angeles-America per sostituire Leon»

Il 15 giugno, giorno inaugurale della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre, si avvicina e ancora manca l’ultima squadra che parteciperà al torneo dopo la decisione di escludere i messicani del Leon per le norme sulla multiproprietà.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, in attesa del pronunciamento del Tribunale Arbitrale dello Sport sul ricorso presentato dal Leon, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha confermato come l’ultima squadra partecipante al Mondiale per Club potrebbe uscire da uno spareggio all’interno della CONCACAF, la confederazione centro-americana a cui appartiene lo stesso Leon.

Il pronunciamento del TAS è atteso per il mese di maggio, anche se si tratterebbe secondo indiscrezioni solamente di una formalità visto che i regolamenti FIFA sono molto chiari sulla multiproprietà e Leon e Pachuca, altro club messicano che invece parteciperà al Mondiale per Club, hanno lo stesso proprietario, il Gruppo Pachuca appunto.

Tornando al possibile, e probabile, spareggio CONCACAF per decretare l’ultima partecipante al torneo che si terrà negli Stati Uniti, con finale il 13 luglio, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato che in caso di rigetto del ricorso del Leon ci sarà una sfida secca fra i Los Angeles FC, in cui milita l’ex Milan Olivier Giroud, e il Club America, per decretare l’ultima partecipante al Mondiale per Club. Gli statunitense sono i finalisti perdenti della CONCACAF Champions League 2023, vinta dal Leon, mentre i messicani detengono la migliore posizione nel ranking per i club del Centro America.

«Il caso sarà deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport – ha commentato il numero uno della FIFA –. Tra un paio di settimane avremo la decisione finale e definitiva, che rispetteremo in pieno. Se il TAS confermerà la decisione del Comitato d’Appello, l’intenzione della FIFA è organizzare una partita, uno spareggio, tra Los Angeles FC e Club America». Infantino ha indicato nel 6 maggio il giorno in cui la FIFA annuncerà luogo e data dell’eventuale spareggio.

Lo spareggio fra Los Angeles FC e Club America dovrebbe giocarsi entro la fine del prossimo mese e sembrano non esserci grandi problemi di calendario visto che entrambi i club sono stati eliminati dall’edizione di quest’anno della CONCACAF Champions League. Ma prima bisogna attendere il pronunciamento del TAS di Losanna sul ricorso presentato dal Leon.