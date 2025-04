L’assemblea dei soci di Ferrari approva i dividendi: quanto incassa Exor

L’assemblea dei soci di Ferrari ha approvato il bilancio 2024 e la distribuzione del dividendo di 2,986 euro per ogni azione ordinaria, il 22% in più dell’anno precedente, per un importo complessivo di circa 534 milioni di euro.

La Ferrari ha chiuso il 2024 superando tutti i target indicati per l’anno: ricavi netti pari a 6,67 miliardi di euro in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente, 13.752 consegne (89 in più), utile operativo (ebit) pari a 1,88 miliardi, in crescita del 16,7% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’utile operativo (Ebit) pari al 28,3%, utile netto è pari a 1,5 miliardi (+21%).

Ferrari dividendo Exor – Quanto incassa la holding

Ricordiamo che Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – possiede il 19,5% di Ferrari, pari a 37.768.613 azioni. Quando incasserà dunque il gruppo di cui John Elkann è amministratore delegato in termini di dividendi?

Exor dovrebbe incassare circa 113 milioni di euro come dividendo legato a Ferrari per il 2024, rispetto ai 108,5 milioni circa del 2023 e agli 80,4 milioni del 2022. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 52,99% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 59,8 milioni da Ferrari quest’anno, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.