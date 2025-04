Champions League, prima della finale concerto-show dei Linkin Park

La leggendaria rock band Linkin Park salirà sul palco il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera in occasione della finale di UEFA Champions League 2025, per esibirsi in un concerto prima del fischio di inizio dell’ultimo atto della competizione più importante per club a livello europeo.

Dopo sette anni di silenzio discografico, la band è tornata alla ribalta con il nuovo album “From Zero” e promette di emozionare milioni di fan con una scaletta che omaggia il passato e, allo stesso tempo, presenta la nuova direzione musicale del gruppo. Per celebrare questo momento unico, i Linkin Park hanno anche composto e registrato un remix inedito, che fonde i loro riff iconici con i suoni e le atmosfere della Champions League. Il brano verrà suonato dal vivo.

Guy-Laurent Epstein, co-managing director di UC3, ha dichiarato: «Lo spettacolo di quest’anno sarà straordinario, con una delle band rock più iconiche del mondo dal vivo pochi minuti prima della finale. Insieme a Pepsi, siamo fieri di continuare a rendere l’esperienza dei fan indimenticabile, sia allo stadio che davanti agli schermi».

Anche i Linkin Park hanno commentato la partecipazione: «Con il nostro nuovo album e il tour in corso, siamo travolti dall’energia e dall’entusiasmo dei fan. Non vediamo l’ora di portare quella stessa energia alla Finale di Champions. Sarà un’esperienza totalmente nuova per noi come band, e siamo entusiasti di condividere alcune delle nostre canzoni preferite, vecchie e nuove, con le migliaia di persone presenti e i milioni che ci seguiranno da casa».

Eric Melis, vicepresidente Global Brand Marketing di PepsiCo, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di annunciare che una delle band più influenti del XXI secolo sarà protagonista dello show di quest’anno. Linkin Park offrirà uno spettacolo senza paragoni, dal vivo a Monaco. Siamo felici di collaborare con un gruppo di artisti che incarnano la nostra filosofia ‘Thirsty For More’, riflettendo lo stesso spirito di innovazione e audacia che Pepsi rappresenta. Non vediamo l’ora di scoprire come reagiranno i fan di fronte a questo spettacolo imperdibile».