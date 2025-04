«Il futuro dell’area stadio San Siro comincia a prendere forma». In una nota pubblicata nella serata di ieri, il Municipio 7 – che comprende il quartiere nel quale sorge lo stadio Giuseppe Meazza – ha sottolineato di avere avanzato alcune richieste chiave al Comune di Milano, dopo gli approfondimenti svolti nelle apposite Commissioni.

Diversi i temi sul tavolo, a cominciare dalle aree verdi: «Nei progetti attuali sono previsti spazi verdi, ma chiediamo un aumento significativo del verde profondo: quello che fa ombra, assorbe CO₂ e migliora la qualità dell’aria. Non solo nell’area dell’intervento, ma su tutto l’asse ovest: Parco delle Cave, Boscoincittà, Trenno, La Maura, Piazza d’Armi», si legge.

Un’altra questione è quella legata agli oneri di urbanizzazione: «Chiediamo che gli oneri di urbanizzazione vengano destinati anche al quartiere popolare di San Siro. Serve riqualificare gli spazi sociali – a partire da immobili dismessi come l’ex Mercato Comunale – e avviare un confronto con ALER per affrontare l’emergenza abitativa».

Non solo, il Municipio 7 aggiunge: «Al posto di nuove strutture ricettive proponiamo spazi culturali, sportivi e aggregativi: teatri, cinema di quartiere, CAG, CAM. Servizi realmente utili al territorio. Anche il piano di cantierizzazione dovrà ridurre al minimo i disagi per i residenti».

Non si tralascia poi il tema della ZTL: «La Zona a Traffico Limitato intorno allo stadio non è ancora attiva. Chiediamo di coinvolgere il Municipio nella definizione delle regole di accesso nei giorni di evento. La mobilità va progettata con attenzione, pensando prima di tutto a chi vive nella zona».

Anche la distanza del nuovo stadio dalle case è rilevante, tanto che il Municipio 7 sottolinea che «nel nuovo progetto, lo stadio si sposterebbe a ovest, aumentando la distanza da via Tesio da 54 a 74 metri. È un passo avanti, ma non basta: serve fare di più per tutelare chi abita nei pressi». Infine, il tunnel Patroclo: «Lo spostamento del tunnel avrà un impatto rilevante su ambiente e viabilità. Chiediamo un’analisi seria di costi e benefici, e che l’eventuale realizzazione non ricada sul bilancio pubblico».