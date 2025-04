Torna Stadi 5.0: il Bluenergy Stadium protagonista della nuova puntata su DAZN

Il Bluenergy Stadium di Udine e il progetto dell’Udinese a livello infrastrutturale sono al centro della quinti puntata di Stadi 5.0, la serie on demand (disponibile a questo link su DAZN) dedicata agli impianti sportivi in Italia e non solo. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra DAZN, ABB Electrification (leader globale nel settore della distribuzione e gestione dell’energia elettrica, impegnato nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica) e Calcio e Finanza, punto di riferimento per l’analisi economico-finanziaria del mondo del calcio e dello sport.

Nella quinta puntata, il focus è così dedicato al Bluenergy Stadium di Udine, la casa dell’Udinese che punta anche su aspetti di sostenibilità ambientale per il suo progetto. A parlarne sono Pierluigi Pardo e Federica Zille di DAZN, che guidano la narrazione affiancati dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini che approfondisce, tramite dati e numeri concreti, anche gli aspetti economici ma non solo legati ai progetti dei nuovi impianti.

Insieme a loro ci sono il talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Alessandro Galasso, direttore marketing di ABB Electrification. In particolare, per raccontare i piani dell’Udinese è intervenuta inoltre Magda Pozzo, ownership e brand ambassador del club friulano. Tra i protagonisti infine anche l’architetto Marco Casamonti, che ha firmato il progetto del nuovo stadio di Udine che ora è diventato Bluenergy Stadium.