Boban torna alla Dinamo Zagabria: è il nuovo presidente del club croato

«L’amore per una singola squadra non conosce confini, l’amore per una singola squadra non conosce ostacoli, l’amore per una squadra unisce tutti coloro che amano quella squadra». Con questo messaggio la Dinamo Zagabria ha comunicato l’arrivo di Zvonimir Boban come nuovo presidente della società.

Boban, nato nel 1968, ha giocato nelle giovanili della Dinamo fino ad approdare in prima squadra nel 1985 rimanendo in Croazia per 6 anni, quando si trasferì al Milan, che lo lasciò una stagione in prestito al Bari, con cui vinse tutto sia in Italia che in Europa.

La carriera dirigenziale di Boban inizia alla UEFA nel 2016 e lo porta a diventare Head of Football, ruolo che lascia nel 2024 per alcune divergenze con il presidente del massimo organo del calcio europeo, Aleksander Ceferin. Nel mezzo torna al Milan come Chief Football Officer nel 2019 prima di essere licenziato per giusta causa dal club rossonero, con cui si apre un contenzioso legale, per una sua intervista in cui esprimeva dissenso con le politiche messe in campo dall’allora amministratore delegato Ivan Gazidis.

Boban torna alla Dinamo Zagabria in un momento difficile per il club croato, che ha appena visto l’esonero di Fabio Cannavaro dal ruolo di allenatore, dopo che lo stesso tecnico italiano era stato chiamato a stagione in corsa poco prima della sfida di Champions League, vinta a sorpresa, proprio contro il Milan.