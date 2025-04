Uli Hoeness: «Il Bayern deve risparmiare. Va ripensata la gestione economica»

Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha rilasciato un’intervista a Welt am Sonntag, l’edizione domenicale del quotidiano Die Welt. L’ex direttore generale dei bavaresi ha parlato della dura realtà economica che sta affrontando il Bayern Monaco e del caso del mancato rinnovo di contratto per Thomas Müller.

Lo storico numero 25 del Bayern non proseguirà la sua avventura in Germania dopo 16 anni da professionista in prima squadra. Eppure, Müller avrebbe voluto continuare la sua avventura con il club campione di Germania.

«I primi colloqui avevano fatto capire a Thomas che si poteva immaginare una prosecuzione del rapporto. Con questa idea si è poi seduto al tavolo con Max (Eberl, ndr) e il nostro direttore sportivo Christoph Freund. Ed è rimasto sorpreso quando i due – in accordo con tutti gli organi del club – gli hanno comunicato questa decisione. Thomas non era preparato, ed è ciò che ha espresso anche nel suo comunicato. È perfettamente comprensibile», ha spiegato

Tutto è nato da un’affermazione del dirigente Max Eberl, che pubblicamente aveva fatto intendere che il rinnovo con Müller sarebbe stato una formalità. Hoeness ha aggiunto: «Ma queste cose dipendono sempre dalla situazione sportiva. Per questo Max si è poi scusato per quelle parole dette a gennaio, mostrando anche autocritica. Va anche detto che, nel girone d’andata, Thomas aveva giocato molto di più, quindi la situazione a gennaio era ancora diversa».

La decisione di non rinnovare con Müller è stata presa all’unanimità da tutti i responsabili del Bayern. Anche per motivi economici, come Hoeness rivela apertamente: «Se la situazione finanziaria del Bayern Monaco fosse ancora quella di, diciamo, tre anni fa, forse la decisione su Müller sarebbe stata diversa», ha sottolineato il presidente onorario.

«Il Bayern Monaco deve chiaramente risparmiare. Non c’è più molto nelle nostre riserve a bilancio. Dobbiamo ripensare la nostra gestione economica». Per restare un club che compra e poter continuare a fare grandi operazioni sul mercato, oggi il Bayern potrebbe dover «ricorrere eventualmente a prestiti bancari. Questo, per il Bayern, è davvero una novità».

Dichiarazioni che fanno pensare, soprattutto perché arrivate dal presidente onorario di un club che nel 2024 ha chiuso il suo bilancio in utile per il 32° anno consecutivo. Una gestione che, tra le altre cose, ha consentito ai soci di incassare dividendi per oltre 120 milioni di euro nello spazio di 20 anni.