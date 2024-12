Bayern Monaco, ricavi record a quasi un miliardo nel 2023/24: 32° utile di fila a bilancio

Il Bayern Monaco ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con ricavi record pari a quasi un miliardo, che hanno permesso ai bavaresi di chiudere l’esercizio con il 32° utile consecutivo.

In particolare, il club tedesco ha registrato ricavi per 951,5 milioni di euro: la quota di un miliardo è stata superata tuttavia dal Bayern Monaco considerando anche le entrate dal basket. L’utile consolidato ante imposte (EBT) è aumentato del 15%, raggiungendo i 62,7 milioni di euro, mentre l’utile netto è cresciuto del 21%, arrivando a 43,1 milioni di euro.

Bayern Monaco bilancio 2024, i ricavi

I ricavi a livello consolidato sono stati pari a 951,5 milioni di euro, in aumento dell’11,4% rispetto agli 854,2 milioni di euro dell’esercizio chiusi al 30 giugno 2023. La voce maggiore è stata quella ai ricavi commerciali, pari a 360,8 milioni di euro di cui 225,7 milioni per il lato sponsorizzazioni e 135,1 milioni per quanto riguarda il merchandising.

Ricavi da gara : 226,9 milioni di euro(ricavi provenienti da partite in casa della Bundesliga, amichevoli, DFB-Pokal e UEFA Champions League);

: 226,9 milioni di euro(ricavi provenienti da partite in casa della Bundesliga, amichevoli, DFB-Pokal e UEFA Champions League); Ricavi commerciali e merchandising : 225,7 milioni di euro

: 225,7 milioni di euro Ricavi da diritti tv : 91,7 milioni di euro (di cui 90,9 milioni dalla Bundesliga);

: 91,7 milioni di euro (di cui 90,9 milioni dalla Bundesliga); Ricavi da trasferimenti : 186,1 milioni di euro;

: 186,1 milioni di euro; Altri ricavi : 42,7 milioni di euro;

: 42,7 milioni di euro; TOTALE: 951,5 milioni di euro.

Bayern Monaco bilancio 2024, i costi

I costi maggiori per il Bayern Monaco sono stati invece quelli legati al personale, pari a 396,5 milioni rispetto

Costi per il personale : 396,5 milioni di eur0;

: 396,5 milioni di eur0; Costi operativi : 325,0 milioni di euro;

: 325,0 milioni di euro; Costi per materiali e consumi : 53,9 milioni di euro;

: 53,9 milioni di euro; Ammortamenti: 95,1 milioni di euro (di cui 89,2 milioni per i calciatori).

Bayern Monaco bilancio 2024: risultato, debiti e patrimonio netto

L’Ebitda è stato pari a 168,7 milioni (187,4 milioni nel 2022/23), mentre l’utile ante imposte è stato pari a 62,7 milioni (54,5 milioni nel 2022/23): il risultato netto infine è stato pari a 43,1 milioni (35,7 milioni nel 2022/23).

I bavaresi al 30 giugno 2024 avevano debiti per complessivi 293,2 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto pari a 570,5 milioni di euro.

A livello di contributo fiscale, l’importo totale per il Bayern Monaco (considerando imposte sul valore aggiunto, imposta sul reddito, imposta sulle società e sulle attività commerciali) nell’esercizio 2023/24 è stato pari a 262,0 milioni di euro.