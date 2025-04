Liga, respinto il ricorso dell'Osasuna per la gara contro il Barça

Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha respinto ufficialmente il ricorso presentato dall’Osasuna per la ripetizione della partita persa contro il Barcellona, giocata il 27 marzo dopo il rinvio deciso in seguito alla morte del medico della prima squadra catalana.

Il reclamo formale dell’Osasuna si basava sul fatto che Iñigo Martinez avesse rifiutato la convocazione della nazionale spagnola per un infortunio, ma poi sia sceso in campo nella partita del 27 marzo, durante la pausa per le nazionali andando contro il regolamento della FIFA, che specifica come i calciatori che non rispondono alla chiamata della propria selezione non devono essere schierati dal club in partite ufficiale nei cinque giorni successivi alla fine del periodo di partite internazionali, e in questo caso ne erano passati solamente quattro.

Secondo, invece, il Comitato della Federcalcio spagnola, il Barcellona era autorizzato a schierare Martinez visto che la rinuncia alla chiamata della Spagna, impegnata in Nations League contro l’Olanda nei quarti di finale, era stata concordato fra le parti. E questo di fatto smarca il club di appartenenza da ogni norma prevista nel regolamento FIFA.