KKR sale al 30% di Enilive: incasso per Eni finora da 3,6 miliardi

«Eni e KKR hanno dato esecuzione all’operazione prevista dall’accordo di investimento, annunciato lo scorso febbraio, per l’incremento della partecipazione di KKR in Enilive attraverso l’acquisto di azioni Enilive da Eni rappresentative del 5% del capitale sociale, per un corrispettivo di circa 601 milioni di euro», si legge nel comunicato pubblicato dalla multinazionale sul proprio sito ufficiale.

«Ad esito dell’operazione, KKR è titolare di una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di Enilive – continua la nota –. L’operazione conferma una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive».

«Nel complesso l’incasso totale per il gruppo Eni, inclusivo di un aumento di capitale in Enilive pari a 500 milioni di euro per supportare il piano di crescita aziendale, è risultato pari a 3,6 miliardi di euro. L’operazione è stata approvata dalle autorità competenti».