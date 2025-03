Dopo Indian Wells tocca a Miami: dove vedere il Masters 1000 in Florida

Dal 18 al 30 marzo l’Hard Rock Stadium ospiterà il prestigioso Masters 1000 , con una lotta aperta per il titolo, in assenza del campione in carica Jannik Sinner , sospeso per il caso Clostebol.

Dove vedere il Masters 1000 di Miami

Per gli appassionati di tennis, il torneo di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 30 marzo.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire live tutti i match degli italiani e gli incontri più importanti. Alcune sfide saranno disponibili anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Inoltre, aggiornamenti, interviste e highlights saranno disponibili sul sito e sui canali social di Sky Sport.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, le partite saranno trasmesse anche su SuperTennis, con la possibilità di seguirle in streaming sull’app SkyGo, su NOW, sul sito SuperTennis e sulla piattaforma SuperTenniX dedicata al circuito WTA.