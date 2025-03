Sinner non difenderà il titolo: quanto vale vincere il Master 1000 di Miami

Un torneo di tennis nella casa di una franchigia NFL. La bellezza del Master 1000 di Miami sta anche in questa curiosità, con l’Hard Rock Stadium come impianto delle gare casalinghe dei Dolphins che, per 12 giorni all’anno, diventa la sede di un torneo ATP di grande rilevanza mondiale.

Dal 19 al 30 marzo sarà tempo dell’edizione numero 40 per la kermesse in Florida. Competizione che, l’anno scorso, ha visto trionfare Jannik Sinner, primo italiano a vincere a Miami e che da, lì a qualche mese, sarebbe diventato numero uno al mondo. A causa della squalifica per il caso Clostebol il tennista italiano non potrà difendere il titolo ma il primato non è in discussione, visti gli oltre 3mila punti di vantaggio sul secondo, Alexander Zverev, nel ranking ATP.

Miami, dunque, diventa un occasione ghiotta per gli “inseguitori” di Sinner, almeno per colmare parte del gap accumulato, in una competizione amata da tanti tennisti. Questo torneo, infatti, è stato votato come miglior torneo di categoria per tre volte, dal 1998 al 2000, e 6 volte nella categoria superiore dal 2002 al 2006 e nel 2008.

Dall’aspetto di campo al lato economico, sempre rilevante quando si tratta di Master 1000: ecco quanto vale il montepremi a Miami.