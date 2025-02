Clostebol, Sinner squalificato fino al 4 maggio: quali tornei salta

Sinner quali tornei salta? L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha annunciato questa mattina di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del caso riguardante il tennista italiano Jannik Sinner, con l’atleta che ha accettato un periodo di squalifica di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.

«Secondo i termini dell’accordo – si legge nel comunicato ufficiale della WADA –, il sig. Sinner sconterà il suo periodo di squalifica dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025. Alla luce dell’accordo, WADA ha formalmente ritirato il proprio ricorso al CAS».

Dunque, a partire dal 5 maggio Sinner potrà nuovamente scendere in campo. La data coincide quasi peraltro con il via degli Internazionali d’Italia, che si disputeranno tra il 7 e il 18 maggio a Roma. Ma quali tornei salterà Sinner nel frattempo? A quali degli eventi più importanti dei prossimi mesi non potrà prendere parte?

Sinner quali tornei salta? Gli eventi a cui non potrà partecipare

Di seguito, ecco l’elenco dei tornei ai quali Sinner avrebbe partecipato e che invece non lo vedranno scendere in campo causa squalifica:

17-23 febbraio: Qatar Open, Doha (ATP Tour 500)

5-16 marzo: Indian Wells Open, Indian Wells (ATP Tour Masters 1000)

19-30 marzo: Miami Open, Miami (ATP Tour Masters 1000)

6-13 aprile: Monte Carlo Masters, Monte Carlo (ATP Tour Masters 1000)

14-21 aprile: Internazionali di tennis di Baviera, Monaco di Baviera (ATP Tour 500)

23 aprile-4 maggio: Madrid Open, Madrid (ATP Tour Masters 1000)

Sono dunque quattro i Masters 1000 a cui Jannik Sinner non prenderà parte nei prossimi mesi. Come detto, il tennista altoatesino potrà tornare ad allenarsi a partire dal 13 aprile 2025, per prepararsi al ritorno in campo in occasione degli Internazionali d’Italia.