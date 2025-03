Italia, le Nazionali di calcio si rifanno il look: al via il rebranding

Un nuovo volto, un’evoluzione, una proiezione verso il futuro. In occasione del primo giorno di raduno degli Azzurri di Spalletti in vista di Italia-Germania, prende forma anche il nuovo “look & feel” delle Nazionali di calcio. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella sono i protagonisti dello spot di lancio e della nuova campagna visuale utilizzata anche per promuovere la gara di andata dei quarti di finale di Nations League, in programma giovedì 20 marzo allo stadio Meazza di Milano.

La strategia – si legge in una nota – punta a valorizzare il brand delle Nazionali di calcio, con l’obiettivo di espandere la fanbase, incrementare l’engagement e le interazioni sui diversi touchpoint, sviluppando iniziative coinvolgenti e innovative di intrattenimento. Nei prossimi tre anni, la progettualità mira a potenziare l’appeal commerciale delle Nazionali, consolidando il brand e garantendo la sua identità e la sua unicità.

I primi risultati concreti di questa strategia riguardano la realizzazione della prima parte della campagna di comunicazione, incentrata sul nuovo claim “Questa è la Nazionale”, che sarà accompagnato da “L’Azzurro ci unisce sempre”, per rafforzare il legame con i tifosi e il senso di appartenenza. Il rilancio del brand prevede, oltre alla realizzazione del video promo, un ammodernamento del look & feel su tutti i materiali ufficiali degli Azzurri e delle Azzurre, che si concentra sulla scomposizione del logo delle Nazionali, conferendo maggiore centralità agli elementi distintivi dell’identità visiva e rafforzando la presenza e l’unicità del brand.

“Questa è la Nazionale”, infatti, non vuole essere solo un claim, ma un’affermazione forte di identità, orgoglio e passione, che la FIGC intende trasmettere ovunque, dagli stadi ai media, fino ai social network che coinvolgono milioni di appassionati azzurri in tutto il mondo.

Parallelamente, si è deciso di uniformare e unificare l’intera strategia dal punto di vista grafico. In passato, i social delle Nazionali maschile e femminile avevano stili distinti, così come per l’allestimento degli stadi e degli eventi federali veniva adottato un “look & feel” differente. Per garantire una coerenza visiva, si è deciso di unificare l’identità grafica delle Nazionali, creando una comunicazione visiva forte, chiara, distintiva e univoca.