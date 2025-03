Estasi Viola: la netta vittoria sulla Juventus al centro del dibattito social

Estasi Viola. La squadra di Palladino conquista il match e il Franchi facendo una tripletta ai bianconeri , che sui social, invece, non perdono la leadership e difendono la prima posizione in classifica con 72.400 menzioni. In seconda posizione l’infallibile squadra di Inzaghi , che totalizza 41.300 menzioni e porta a casa la vittoria contro la Dea e più tre punti sul Napoli nella classifica di Serie A.

MediaScore 29 giornata – Come cambia la classifica social

Questa settimana a totalizzare ottimi risultati sui social sono Como, Venezia e Udinese. Il Como, nonostante la sconfitta a San Siro contro il Milan, balza in avanti di sette posizioni, posizionandosi nono con 9.400 menzioni. Di sette posizioni sale anche il Venezia, undicesimo posto e 5.300 menzioni. L’Udinese si fa spazio nella classifica social, totalizzando 3.900 menzioni, che consentono alla squadra di avanzare di otto posizioni e conquistare la dodicesima posizione nella classifica delle citazioni online.

MediaScore 29 giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Estasi Viola

La Fiorentina al Franchi ha centrato una vittoria schiacciante contro la Juventus, vittoria che segna un passo fondamentale per la squadra di Palladino, reduce anche dal successo in Conference League contro il Panathinaikos di giovedì scorso. Il tris di Gosens, Mandragora e Gudmundsson, ha entusiasmato i tifosi. Sui social è diventata virale la coreografia mostrata dalla Curva Fiesole, che, seppur applaudita da molti tifosi, ha suscitato critiche da parte della stampa e di alcuni sostenitori. Intanto, in casa Juventus i malumori si intensificano. La sconfitta contro la Fiorentina questa settimana, e prima contro l’Atalanta, ha portato i tifosi a puntare il dito anche contro Giuntoli, con la situazione che si fa sempre più tesa per Thiago Motta e il suo gruppo.

Atalanta in rosso

La sconfitta della Dea contro l’Inter genera polemiche nel campo e sui social. Dopo il match Gasperini non ha nascosto la sua rabbia per il cartellino rosso al centrocampista brasiliano Ederson, giudicando l’espulsione “assurda” e “rovinosa” per la partita. Il tecnico dell’Atalanta ha criticato la scelta dell’arbitro, sottolineando la mancanza di presupposti per un cartellino rosso e lamentando il danno subito dalla sua squadra. Sui social sono numerosi i commenti critici riguardo alle reazioni del tecnico, ritenute eccessive da alcuni utenti. Nel frattempo i nerazzurri festeggiano l’ennesima vittoria e un più tre sul Napoli condividendo i video dell’esultanza di Lautaro dopo il gol del 2-0.

Lazio KO

La Lazio incassa una pesantissima sconfitta, perdendo 5-0 contro il Bologna. Sui social si fanno sentire i tifosi biancocelesti: “non vogliamo lo Scudetto, ma almeno delle prestazioni decenti”. Molte le critiche per le scelte di Baroni, la squadra viene definita “troppo fragile” e incapace di reagire. Intanto, il Bologna offre una prestazione da standing ovation, annichilendo la Lazio e portandosi al quarto posto nella classifica di Serie A, sorpassando proprio i biancocelesti grazie a una goleada che rimette in discussione le ambizioni Champions della Lazio.

MediaScore 29 giornata – La classifica media

Rispetto alle settimane precedenti nella classifica dei media tradizionali e online non mancano le variazioni di posizione. La Juventus recupera il primo posto nella classifica delle citazioni dei media tradizionali e online, più due posizione e 19.605 citazioni. Segue, al secondo posto l’Inter, che perde il primo gradino del podio, con 18.685 citazioni.

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 29esimo turno di campionato. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Incredibile rimonta dell’Atalanta, che questa settimana guadagna cinque posizioni, raggiungendo il podio in terza posizione (14.829). Venezia e Udinese ottengono ottimi risultati nel dibattito sui media: i veneziani si classificano undicesimi, recuperando nove posizioni, grazie a 5.071 citazioni, mentre gli udinesi, con 5.069 citazioni e più cinque posizioni, guadagnano il dodicesimo posto.