Serie A, ogni posizione conta: ecco quanto vale il piazzamento in classifica

Quanto vale posizione classifica Serie A? La Serie A entra nella fase calda della stagione, con tanti verdetti da definire dalla lotta scudetto a quella per la Champions League. Ma ogni posizione conta, anche economicamente.

Il piazzamento finale in Serie A infatti non è importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo, ma si intreccia anche con aspetti economici sempre più rilevanti per le società calcistiche. Concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi. Motivo per cui anche chi sembra al momento fuori da ogni obiettivo, come le squadre a metà classifica come Udinese, Torino e Genoa (tutte e tre abbastanza distanti dalla zona calda della lotta salvezza ma lontane dalla corsa per l’Europa), ha ancora qualcosa per cui lottare in questo finale di stagione.

Quanto vale posizione classifica Serie A? La ripartizione dei diritti tv

La ripartizione dei proventi da diritti tv viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Quanto vale il piazzamento in Serie A? La classifica dal 1° al 20°

Nel complesso, quindi, poco più dell’11% delle risorse finali viene distribuito tra i club in base alla posizione in classifica. Considerando i dati ufficiali della stagione 2023/24, il valore complessivo legato ai risultati in classifica è stato pari a circa 120 milioni: cifra che dovrebbe leggermente variare per l’anno in scorso, in attesa della definizione della cifra definitiva che può ancora variare.

Dunque, guardando ai dati della scorsa stagione, prima posizione in classifica vale poco meno 19 milioni di euro, mentre per l’ultimo posto è previsto poco meno di 400mila euro. Considerando la sola parte di ricavi da distribuire sulla base della classifica di questa stagione, queste sono le cifre che i club incasseranno, dal 1° al 20° posto: