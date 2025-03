Serie A a Pasqua, l’ipotesi era già prevista: il dettaglio nel regolamento

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato per le tre giornate di campionato che vanno dalla 31esima alla 33esima. La Lega ha definito tutti gli incontri che vanno dal 4 al 21 aprile, una delle fasi più calde della stagione. Per la prima volta da diversi anni il campionato tornerà in campo a Pasqua, con tre sfide spalmate lungo l’arco della giornata e che vedranno protagoniste Bologna-Inter (come anticipato da Calcio e Finanza), Milan-Atalanta ed Empoli-Venezia.

Una scelta in controtendenza con quanto avvenuto negli ultimi anni. Una giornata di Serie A disputata nel giorno di Pasqua non avviene da ben 47 anni. Infatti, il massimo campionato italiano, a differenza di quelli nel resto d’Europa, non affronta un turno in quei giorni dal lontano 1978.

In quel 26 marzo di 47 anni fa, scesero in campo tutte le 20 formazioni del massimo campionato, con i seguenti risultati:

Atalanta-Inter 0-1

Fiorentina-Bologna 0-0

Foggia-Lazio 3-1

Genoa-Juventus 2-2

Milan-Pescara 2-0

Roma-L.R. Vicenza 1-1

Torino-Perugia 1-1

Verona-Napoli 0-1

Nel corso degli anni sono presenti due eccezioni riguardanti gare singole. Perugia-Inter 2-3, domenica 11 aprile 2004 e Reggina-Udinese 0-2, domenica 12 aprile 2009.

L’ipotesi di poter tornare a giocare a Pasqua nella stagione 2024/25 era già tuttavia presente a inizio stagione. Il dettaglio emerge infatti dal regolamento sui giorni e gli orari di gara della Serie A per la stagione 2024/25, confrontata con quanto la Lega scriveva negli anni scorsi.

Per il 2023/24, infatti, la Lega scriveva: «La 30ª giornata si disputa sabato 30 marzo 2024 con una gara alle ore 12.30, due gare alle ore 15.00, due gare alle ore 18.00, una gara alle ore 20.45 e quattro posticipi al lunedì, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45». La 30ª giornata era appunto quella che si sarebbe disputata nel weekend di Pasqua.

Allo stesso modo, nel 2022/23 si leggeva: «La 29ª giornata si disputa sabato 8 aprile 2023 con due gare alle ore 12.30, due gare alle ore 14.30, due gare alle ore 16.30, due gare alle ore 18.30 e due gare alle ore 20.45». Anche in questo caso, la 29ª giornata era quella riferita al weekend di Pasqua.

La differenza per il 2024/25 è che nel regolamento di questa stagione la Lega non ha scritto nessuna indicazione sullo svolgimento delle gare nel corso del weekend di Pasqua, lasciandosi aperta l’ipotesi di poter giocare così anche la domenica considerando che nella settimana precedente era previsto un turno delle coppe europee e che nei giorni successivi sarebbero state giocate le semifinali di Coppa Italia.