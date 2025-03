Inter, ipotesi Pasqua per la sfida di Serie A contro il Bologna

Il calendario intasato delle prossime settimane potrebbe costringere la Lega Serie A a programmare la sfida di campionato tra Bologna e Inter per la domenica di Pasqua. La sfida, in programma nel weekend del 19-20 aprile, è incastrata tra altri due appuntamenti dei nerazzurri e uno della formazione guidata da Vincenzo Italiano.

L’Inter, infatti, sarà protagonista mercoledì 16 aprile in Champions League nel match valido per il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. La settimana successiva, invece, è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, che si disputerebbe così il mercoledì 23 aprile, posizionando invece l’altra semifinale di ritorno – quella tra Bologna ed Empoli – il giovedì 24 aprile.

Nel mezzo ci sarebbe, appunto, Bologna-Inter. Che, come appreso da Calcio e Finanza, potrebbe addirittura essere programmata per domenica 20 aprile, ovverosia la domenica di Pasqua, per dare spazio sia ai nerazzurri che ai rossoblù ai rispettivi impegni.