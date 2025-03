Rivoluzione UEFA: Relevent gestirà i diritti di Champions e coppe europee

La UEFA ha annunciato una piccola, ma grande rivoluzione per il futuro delle sue competizioni europee per club. UC3, la joint venture tra la Federcalcio europea e l’Associazione dei Club Europei (ECA), ha annunciato oggi che Relevent si è aggiudicata un mandato globale per commercializzare e gestire la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club maschili UEFA per sei stagioni, dal 2027/28 al 2032/33.

Si tratta di una notizia importante, perché per la prima volta in oltre tre decenni di storia, l’agenzia svizzera Team Marketing è rimasta esclusa da questo processo. Team Marketing lavora da anni in maniera esclusiva con la UEFA per la vendita dei diritti televisivi e commerciali delle principali competizioni per club della Federcalcio europea, con rinnovi sempre formalizzati sulla base di colloqui privati o in automatico.

Una prima spallata al suo status arrivò nel 2021, quando sulla scia del caso Superlega la UEFA aprì a un maggior coinvolgimento dei club nella gestione dei diritti dei suoi tornei, creando la joint venture UEFA Club Competitions SA (UCCSA). Il primo risultato di questa intesa fu visibile per il ciclo 2024-2027, con la cessione dei diritti confermata a Team Marketing, ma con Relevent che riuscì a conquistare il mercato statunitense grazie a un’offerta da 220 milioni di euro a stagione.

Ora, la società americana si è presa anche la fetta più grossa del mercato, mettendo così fine all’era di Team. L’accordo sui diritti commerciali – prosegue la nota – «segue un processo di gara aperta, lanciato la scorsa estate, che ha attirato offerte da diverse agenzie globali e regionali. Dopo un periodo di negoziazione esclusiva avviato a febbraio, UC3 e Relevent hanno raggiunto un accordo».

«Durante questo processo, Relevent ha presentato una visione innovativa, dinamica e orientata al futuro per le competizioni per club maschili della UEFA. Grazie a una profonda conoscenza della UEFA, dell’ECA e dei suoi oltre 700 club membri, Relevent ha dimostrato una comprensione completa di come massimizzare il valore per tutti gli stakeholder, inclusi club, media, partner commerciali e tifosi, rispettando la ricca storia e le tradizioni delle competizioni», si legge ancora.

Sulla base di questa intesa, Relevent creerà un’azienda dedicata esclusivamente allo sviluppo e alla commercializzazione delle competizioni per club maschili UEFA. Attraverso questa entità indipendente e mirata, Relevent fornirà a UC3 supporto strategico e commerciale nella promozione e vendita globale dei diritti commerciali, inclusi diritti tv, sponsorizzazioni e licenze, oltre alla gestione dei partner e dei relativi servizi per la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League per i prossimi due cicli commerciali. Il processo di vendita per i cicli 2027-2033 dovrebbe partire entro l’estate del 2025.

Team Marketing, attuale partner di marketing globale di UC3 (esclusi i diritti tv negli Stati Uniti, già gestiti da Relevent), continuerà a occuparsi della gestione dei partner commerciali di UC3 per il ciclo 2024-27 delle competizioni per club maschili UEFA, fino al termine della stagione 2026/27.

Dopo l’introduzione di un nuovo format nelle competizioni per club maschili UEFA – che ha previsto una fase a gironi con partite più significative e competitive per i club in ogni giornata – il nuovo accordo con l’agenzia garantirà che queste competizioni restino un punto di riferimento per lo sport a livello globale, assicurando al contempo maggiori entrate per i club partecipanti e pagamenti di solidarietà più elevati per i club non qualificati alle competizioni europee.

«UC3, insieme alla UEFA e all’ECA, desidera esprimere il proprio ringraziamento a Team Marketing per la solida collaborazione degli ultimi tre decenni e le augura ogni successo per il futuro», conclude la nota ufficiale.

Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3: «Siamo lieti di firmare un accordo globale con Relevent, un’azienda con cui abbiamo già un ottimo rapporto grazie alla nostra proficua collaborazione durante l’attuale ciclo negli Stati Uniti. Crediamo che questo accordo ci aiuterà a rimanere all’avanguardia in un panorama in continua evoluzione, massimizzando il valore generato dai programmi commerciali per i nostri partner e stakeholder».

Questo invece il commento di Charlie Marshall, Co-Managing Director di UC3: «UC3 è incentrata sul promuovere un cambiamento significativo nel marketing del calcio per club europeo attraverso una collaborazione sempre più stretta tra UEFA e club. Basandoci sul successo delle nuove competizioni per club maschili UEFA, vediamo la necessità di continuare a innovare, portando nuove idee e approcci al mercato. Siamo fiduciosi che la nostra già prospera partnership con Relevent ci aiuterà a raggiungere il livello successivo, creando valore aggiunto significativo per le competizioni, i partner e i tifosi».

Infine il pensiero di Danny Sillman, CEO e Co-fondatore di Relevent: «Siamo onorati di collaborare con UC3 nella gestione dei diritti delle competizioni per club maschili UEFA a livello globale, che comprendono alcune delle proprietà più iconiche e storiche del mondo dello sport. Comprendiamo la storia e l’importanza di queste competizioni e siamo pronti a valorizzarne il potenziale di crescita per i tifosi e i partner commerciali in tutto il mondo».