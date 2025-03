Juventus, Thiago Motta: «Sento fiducia e vicinanza della proprietà»

“Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà, ma pensiamo soltanto alla prossima partita e non ad altre cose”. Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, risponde a chi gli chiede di futuro e di sostegno da parte della dirigenza, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

“La priorità non è il mio futuro, ma fare una grande gara domani – continua l’allenatore bianconero – e a Firenze sarà difficile come sempre. In più vengono da una vittoria in Europa. Abbiamo fatto una buona preparazione per fare una bella partita”.

“Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre in discussione ed è giusto che sia così. Io per primo mi metto in discussione, faccio un’analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile e importante è mantenere la calma, essere lucido per fare un’analisi oggettiva della nostra realtà, di cosa abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare, è questa la strada. La comunicazione con la società è continua e costante”.

“Veniamo da una partita in cui il risultato è stato difficile da digerire – il riferimento allo 0-4 con l’Atalanta – Abbiamo fatto 40 minuti buoni, poi abbiamo commesso tantissimi errori. Non eravamo contenti, eravamo arrabbiati ma si va avanti, si ricomincia. Bisogna rialzarsi subito e lo abbiamo fatto sin dal primo giorno d’allenamento. Ho visti i ragazzi impegnarsi al massimo”.