Basta dubbi su palla dentro o fuori: la FIFA studia la GLT su tutte le righe del campo

Basta dubbi sul fatto che il pallone sia uscito o meno sulla linea di fondo o quella laterale. Dopo l’introduzione della Goal Line Technology, che ha tolto qualsiasi dubbi sul superamento della linea di porta, la novità su cui sta lavorando la FIFA è quella di estendere la tecnologia della GLT anche alle altre righe del terreno di gioco.

Come appreso da Calcio e Finanza, infatti, insieme al proprio partner tecnologico la Federcalcio internazionale sta già studiando l’utilizzo delle telecamere non solo sulla linea di porta, ma anche per il resto del campo. In questo modo, in sostanza, come oggi l’arbitro viene avvisato sull’orologio quando il pallone supera la riga di porta, allo stesso modo potrebbe essere avvisato in caso di superamento della linea laterale o di fondo. In particolare il tema oggi riguarda la valutazione del numero di telecamere aggiuntive rispetto all’attuale numero utilizzato per la GLT, che ha un costo per stadio pari a circa 500/600mila euro.

L’idea, ma solo nel caso in cui i test in corso dessero risultati positivi, potrebbe essere quella di arrivare a testare la nuova tecnologia in gare ufficiali già nel prossimo Mondiale per Club, che si svolgerà la prossima estate negli Stati Uniti e che vedrà partecipare tra le altre anche le italiane Inter e Juventus. D’altronde, la stessa FIFA ha già annunciato un pallone con tecnologia avanzata, il sistema CONNECTED BALL che «integra un sensore di movimento IMU (unità di misura inerziale) a 500Hz, ospitato e stabilizzato al centro del pallone da un sistema di sospensione. Questo sensore fornisce dati dettagliati sui movimenti del pallone in tempo reale, ed è alimentato da una batteria ricaricabile tramite induzione. La tecnologia invia informazioni precise al VAR durante la partita in tempo reale», si legge nella nota con cui era stato svelato il pallone.

Il riferimento in particolare era al tema del fuorigioco, ma potrà così tornare utile anche nel caso in cui la FIFA decidesse di confermare il test della nuova tecnologia per il Mondiale per Club. Nel caso in cui andasse tutto per il verso giusto, l’idea potrebbe essere quella di introdurre definitivamente la nuova GLT allargata (magari con un nome diverso, considerando che non sarà più solo per la Goal Line) a partire dal Mondiale per nazionali del 2026, che sarà sempre negli USA.