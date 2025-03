City Football Group, bilancio 2024 in rosso di oltre 100 milioni per la holding

Nuovo record di ricavi per il City Football Group, che nell’esercizio 2023/24 ha fatto registrare entrate per 933 milioni di sterline (oltre 1,1 miliardi di euro), in crescita rispetto agli 877 milioni di sterline della stagione precedente. Il gruppo detiene il controllo di 13 società di calcio professionistiche in giro per il mondo, fra cui la punta di diamante Manchester City e il Palermo, in Italia.

Nonostante però ricavi mai così alti sin dalla sua fondazione nel 2013, per il CFG si chiude un altro anno in perdita per quasi 92 milioni di sterline (circa 109 milioni di euro al cambio attuale, dato in calo rispetto ai quasi 112 milioni di sterline di rosso del 2022/23). Nello stesso anno finanziario, il club più importante del gruppo, il Manchester City, ha registrato ricavi record da 858 milioni di sterline, plusvalenze comprese, con un utile di quasi 74 milioni di sterline.

City Football Group bilancio 2024 – Ricavi e costi della holding

Tornando al gruppo nel suo insieme, i ricavi hanno visto una netta crescita rispetto agli 877 milioni di sterline del 2022/23, nonostante un leggero calo degli introiti da diritti tv UEFA, scesi a quota 107 milioni di sterline rispetto ai 114 milioni circa del 2023. Nei conti del gruppo, consultati da Calcio e Finanza, non vengono specificate le entrate e i costi di ognuno dei singoli club gestiti, ma si registra un aumento dei costi a oltre 1,2 miliardi di sterline (contro i poco più di 1,1 miliardi del 2023).

Sul totale, pesano in particolar modo i 664 milioni di sterline di costi per il personale e i 207 milioni di sterline di ammortamenti, per un totale di 871 milioni di sterline circa. In particolare, gli stipendi impattano per circa 582 milioni di sterline, quasi la metà dei costi complessivi sostenuti dalla holding.

City Football Group bilancio 2024 – Il controllo del Girona

Per quanto riguarda, infine, i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, è interessante un passaggio sul controllo del Girona, club che milita nella Liga spagnola. «A partire dal 1° luglio 2024, CFG ha perso il controllo del Girona FC per conformarsi ai regolamenti UEFA. Pertanto, dal 1° luglio 2024, il Gruppo non consoliderà più il Girona come una controllata nei propri conti, ma valuterà il suo investimento nel club come un’attività finanziaria detenuta al fair value attraverso il conto economico».

La mossa è legata alle operazioni che si sono rese necessarie la scorsa estate per permettere a Manchester City e Girona di disputare la UEFA Champions League nella stagione 2024/25. Come noto, le norme UEFA sulla multiproprietà non consentono a due club controllati dal medesimo azionista di prendere parte alla stessa competizione europea per club.