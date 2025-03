Mondadori, utile in lieve calo nel 2024 ma dividendi in crescita: quanto incassano i Berlusconi

Mondadori ha chiuso il 2024 con un utile netto a 60,2 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 62,4 milioni del 2023 per effetto principalmente, spiega il gruppo, “di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi”. Lo spiega la stessa società, di cui Marina Berlusconi è presidente, nella nota con cui ha svelato i conti al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 934,7 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto ai 904,7 milioni di euro del 2023. L’EBITDA Adjusted, pari a 157,6 milioni di euro, ha evidenziato un incremento del 3,6% rispetto ai 152,1 milioni di euro del 2023, grazie prevalentemente alle aree Libri Trade, Retail e Media.

L’EBITDA di Gruppo è pari a 155 milioni di euro, in miglioramento di circa 6,1 milioni di euro rispetto ai 148,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L’EBIT del Gruppo Mondadori, positivo per 92 milioni di euro, ha mostrato una crescita rilevante (+9,3%), pari a 7,9 milioni di euro, rispetto al 2023, esercizio sul quale aveva inciso negativamente la contabilizzazione di svalutazioni per complessivi 7,3 milioni di euro.

Il risultato netto del Gruppo al 31 dicembre 2024, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 60,2 milioni di euro, in flessione di circa 2 milioni di euro rispetto ai 62,4 dell’esercizio 2023, a causa di circa 4 milioni di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi (+2,1 milioni di euro). Il risultato del 2023 aveva infatti beneficiato della contabilizzazione di proventi fiscalmente non imponibili o soggetti a una imposizione ridotta (quali le plusvalenze) nonché i contributi nell’area Media.

Sulla base dei risultati dell’esercizio 2024, il consiglio di amministrazione del Gruppo Mondadori propone alla prossima assemblea degli azionisti, convocata in data 16 aprile, di corrispondere ai propri azionisti a titolo di dividendo, 0,14 euro per azione, in crescita del 17% rispetto al 2023 per complessivi 36,5 milioni. Lo riporta il Gruppo nella nota dei conti, spiegando che tale importo corrisponde a un payout del 60% dell’utile netto 2024 e a un dividend yield pari a quasi il 7% rispetto al prezzo dell’azione al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda i dividendi, così, la cifra maggiore sarà incassata da Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi (tra le altre azionista di maggioranza di Mediaset-MFE e del Monza) che detiene una quota pari al 53,3% del capitale sociale (mentre il 46,94% è flottante in Borsa e il restante 0,21% è legato alle azioni proprie) e il 69,53% dei diritti di voto. In questo modo, quindi, Fininvest incasserà circa 19,5 milioni di euro di dividendi da Mondadori, in crescita rispetto ai 16,7 milioni dello scorso anno.