Europa League, scelto il ritorno degli ottavi di finale in diretta in chiaro su TV8

La nuova Europa League è giunta agli ottavi di finale di ritorno. Dopo le partite di andata, che hanno offerto sfide di grande equilibrio, ora le squadre si daranno battaglia nelle gare decisive per conquistare i quarti di finale. Gli incontri per stabilire le formazioni che riusciranno ad accedere al prossimo turno della manifestazione sono in programma per giovedì 13 marzo, con calcio d’inizio diviso tra le ore 18.45 e le ore 21.00.

Sky è assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 21 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo l’Atalanta nella cornice dello stadio San Mames di Bilbao.

Europa League partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Lazio e Roma – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Europa League partita in chiaro: la scelta per gli ottavi di finale di ritorno

La partita scelta per il ritorno sarà quella che metterà di fronte il Manchester United e la Real Sociedad, per una sfida che consentirà ai tifosi di vedere all’opera due tra le squadre che potrebbero arrivare in fondo alla competizione. La partita di andata, che si è giocata in Spagna, si è conclusa sul risultato di 1-1, punteggio che lascia aperte tutte le possibilità in vista del ritorno.

La sfida sarà inoltre una di quelle chiave nel tentativo dell’Italia di tornare in corsa per il posto extra nella prossima edizione della UEFA Champions League. L’incontro Manchester United-Real Sociedad sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre sicuramente scomode da affrontare nel cammino per arrivare fino in fondo alla competizione.