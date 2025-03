Juve, il titolo risale in Borsa ma Exor chiude alle voci di riassetto: «Nessun riscontro fattuale»

Corrono a Piazza Affari le azioni della Juventus, spinte dalle indiscrezioni degli ultimi giorni su un possibile riassetto nell’azionariato del club bianconero.

In particolare, dopo aver toccato un rialzo massimo del 7,5%, a Piazza Affari il titolo della Juventus ora si è assestato su una crescita di circa il 5% rispetto alla giornata di ieri, con un valore pari a 3,25 euro per azione. Nei giorni scorsi il titolo si era spinto a 3,4 euro per azione, ai massimi dal 2021, prima di un leggero calo e una nuova risalita negli ultimi giorni.

La crescita comunque da inizio febbraio è pari a circa il 40%, nonostante in queste settimane siano arrivate risultati deludenti da un punto di vista sportivo tra l’eliminazione in Champions League, quella in Coppa Italia e la sconfitta contro l’Atalanta che ha di fatto significato la fine della rincorsa ai primi posti in campionato.

L’ingresso nell’azionariato di Tether (con una quota pari al 5% dei diritti di voti e pari all’8% del capitale sociale) ha portato ulteriori voci intorno al club bianconero, con Exor che resta principale azionista con il 65% del capitale e il 78% circa dei diritti di voto. La holding degli Agnelli-Elkann, tuttavia, interpellata da Radiocor, ha voluto chiudere alle ipotesi di un riassetto smentendo i rumors perché «non hanno alcun riscontro fattuale», spiega l’agenzia.