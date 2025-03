Ronaldo si ritira dalla corsa per la presidenza della Federcalcio brasiliana

Ronaldo non sarà il nuovo presidente della Federcalcio brasiliano. L’ex attaccante tra le altre di Inter, Milan e Real Madrid ha annunciato infatti di aver deciso di non candidarsi alle prossime elezioni per la presidenza della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) a causa della mancanza di sostegno.

“Dopo aver dichiarato pubblicamente il mio desiderio di candidarmi alla presidenza della CBF nelle prossime elezioni, ritiro ufficialmente la mia intenzione”, ha affermato l’ex giocatore in un messaggio condiviso sui social media. Il campione del mondo con la Seleção nel 2002 ha ritenuto che la sua opinione “conta poco” se la maggior parte degli attori con potere decisionale all’interno della CBF “ritiene che il calcio brasiliano sia in buone mani”.

Ha spiegato che, nel corso della sua campagna per ottenere consensi, è entrato in contatto con le 27 federazioni regionali del paese, ma solo quattro di esse lo hanno ricevuto per ascoltare le sue proposte. “Le federazioni si sono rifiutate di ricevermi nelle loro sedi, sostenendo di essere soddisfatte dell’attuale amministrazione e di supportare la rielezione” dell’attuale presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, ha sottolineato.

“Non ho potuto presentare il mio progetto, esporre le mie idee, né ascoltarli come avrei voluto. Non c’è stata alcuna apertura al dialogo”, ha evidenziato. Il brasiliano ha riconosciuto di non avere alcuna possibilità di vincere la competizione senza il supporto delle federazioni, che detengono il maggior potere di voto.

“La maggior parte dei dirigenti regionali sostiene il presidente in carica, ne hanno il diritto e io lo rispetto, indipendentemente dalle mie convinzioni”, ha dichiarato con rammarico. Infine, ha ringraziato tutti coloro che hanno mostrato interesse per il suo progetto e ha fatto appello al “dialogo, alla trasparenza e all’unione” come il cammino ideale per far evolvere il calcio brasiliano.

Ronaldo, proprietario del Real Valladolid, aveva dichiarato pubblicamente di sentirsi “pronto” a guidare la CBF, istituzione che ha recentemente criticato duramente. In un’intervista con Romário pubblicata il mese scorso, l’ex attaccante ha evidenziato i “problemi strutturali della nazionale” e del calcio brasiliano in generale.

In tal senso, aveva promesso una “gestione efficiente”, il rilancio degli investimenti e un potenziamento ancora maggiore della “fabbrica di talenti” brasiliana. “La CBF deve diventare l’azienda più amata del Brasile”, aveva affermato allora.