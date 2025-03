DAZN, boom per Juve-Atalanta: 5,7 mln di spettatori nel 28° turno di Serie A

Nell’ultima giornata di Serie A, la 28esima, DAZN ha fatto registrare complessivamente ascolti per 5,7 milioni di spettatori con le partite spalmate da venerdì sera (a cominciare dalla sfida tra Cagliari e Genoa) fino al lunedì, che si è chiuso con il match Lazio-Udinese, sfida che ha visto i biancocelesti fallire l’assalto al quarto posto in campionato, occupato ancora dalla Juventus.

Proprio la sfida che ha visto i bianconeri soccombere contro l’Atalanta è stata la più seguita del weekend sulla piattaforma di sport in streaming. Il match – andato in scena all’Allianz Stadium – ha fatto registrare quasi 1,5 milioni di spettatori, davanti ai 920mila spettatori di Napoli-Fiorentina e ai 900mila di seguaci per Lecce-Milan.

Tutte e tre le sfide sono state trasmesse in esclusiva assoluta su DAZN, mentre il match dell’Inter (oltre 600mila spettatori) ha risentito della co-esclusiva con Sky. Il prossimo turno si preannuncia entusiasmante e pronto a raccogliere un pubblico numeroso, considerando il match Scudetto Atalanta-Inter (in chiaro) e le sfide Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus, fondamentali nella corsa all’Europa.

DAZN ascolti 28 giornata Serie A – Tutti gli ascolti dell’ultimo turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 28° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 7 marzo, ore 20.45 – Cagliari-Genoa: 310.577 spettatori

Sabato 8 marzo, ore 15.00 – Como-Venezia: 77.585 spettatori

Sabato 8 marzo, ore 15.00 – Parma-Torino: 61.086 spettatori

Sabato 8 marzo, ore 18.00 – Lecce-Milan: 902.954 spettatori

Sabato 8 marzo, ore 20.45 – Inter-Monza: 676.786 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 marzo, ore 12.30 – Verona-Bologna: 372.370 spettatori

Domenica 9 marzo, ore 15.00 – Napoli-Fiorentina: 920.810 spettatori

Domenica 9 marzo, ore 18.00 – Empoli-Roma: 446.052 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 marzo, ore 20.45 – Juventus-Atalanta: 1.420.974 spettatori

Lunedì 10 marzo, ore 20.45 – Lazio-Udinese: 378.608 spettatori (co-esclusiva Sky)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: