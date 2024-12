Manchester City, ricavi oltre il miliardo e utile da 87 milioni nel bilancio 2024

Il Manchester City ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile di 73,7 milioni di sterline (pari a circa 87,1 milioni di euro), in leggero calo rispetto all’utile di 80,4 milioni di sterline (93,6 milioni di euro) dell’esercizio 2022/23. Considerando anche le plusvalenze, il fatturato del club inglese ha toccato quota 858 milioni di sterline (circa 1,013 miliardi di euro), con una crescita di circa il 2% rispetto al 2022/23, mentre i costi sono cresciuti di circa il 3% arrivando a quota 780 milioni di sterline (circa 920 milioni di euro).

Manchester City bilancio 2024 – I ricavi

Il Manchester City nella scorsa stagione ha così registrato ricavi per complessivi 858 milioni di sterline, di cui la voce più corposa ha riguardato i ricavi commerciali, cresciuti dell’1% q uota 344,7 milioni di sterline (circa 405 milioni di euro), rispetto ai ricavi da diritti televisivi che si sono assestati a quota 294,7 milioni di sterline (circa 350 milioni di euro). In forte crescita i ricavi da player trading, passati da 121,7 a 139 milioni di euro (circa 165 milioni di euro) grazie alle cessioni di Palmer, Mahrez e Laporte, mentre i ricavi da matchday sono stati pari a 75,6 milioni di euro (circa 90 milioni di sterline).

Nel dettaglio, ecco i ricavi registrati dalla società nella stagione scorsa:

Ricavi da gara: 75,6 milioni di sterline (89,3 milioni di euro);

75,6 milioni di sterline (89,3 milioni di euro); Ricavi commerciali: 344,7 milioni di sterline (406,7 milioni di euro);

344,7 milioni di sterline (406,7 milioni di euro); Ricavi da diritti tv: 294,7 milioni di sterline (347,9 milioni di euro);

294,7 milioni di sterline (347,9 milioni di euro); Ricavi da player trading: 139,0 milioni di sterline (164,1 milioni di euro)

139,0 milioni di sterline (164,1 milioni di euro) Altri ricavi: 4,4 milioni di sterline (5,3 milioni di euro);

4,4 milioni di sterline (5,3 milioni di euro); TOTALE: 858,5 milioni di euro (1.013 milioni di euro).

Manchester City bilancio 2024 – I costi

Più rapidamente dei ricavi, tuttavia, per il Manchester City sono cresciuti anche i costi nel corso della stagione 2023/24. In particolare, infatti, i costi complessivi del club inglese sono saliti del 3% a 779,9 milioni di sterline, pari a circa 920,7 milioni di euro. Oltre la metà dei costi è rappresentata dai soli costi del personale, in calo tuttavia di circa il 2% a 412,5 milioni di sterline (circa 490 milioni di euro), mentre gli ammortamenti sono crescitui del 14% a 165,1 milioni di sterline (circa 195 milioni di euro).

I costi voce per voce:

Costi per il personale: 412,5 milioni di sterline (487,0 milioni di euro);

412,5 milioni di sterline (487,0 milioni di euro); Ammortamenti: 165,1 milioni di sterline (194,9 milioni di euro);

165,1 milioni di sterline (194,9 milioni di euro); Svalutazioni : 12,6 milioni di sterline (14,9 milioni di euro);

: 12,6 milioni di sterline (14,9 milioni di euro); Altri costi opertivi: 189,7 milioni di sterline (223,9 milioni di euro);

189,7 milioni di sterline (223,9 milioni di euro); TOTALE: 779,9 milioni di sterline (920,7 milioni di euro).

Manchester City bilancio 2024 – Utile, patrimonio netto e debiti

La differenza tra fatturato e costi è stata così positiva per 78,5 milioni di sterline (92,7 milioni di euro), mentre il risultato netto dopo oneri finanziari e imposte è stato positivo per 73,7 milioni di sterline (circa 87,1 milioni di euro). Il patrimonio netto è così salito a 864,6 milioni di sterline (circa 1.020 milioni di euro), mentre l’indebitamento lordo è pari a 668,6 milioni di sterline (circa 790 milioni di euro), di cui circa 230 milioni di sterline per il calciomercato e circa 94 milioni di sterline verso gli azionisti.