F1, la classifica piloti più vincenti: tutti i record da Hamilton a Verstappen

Record piloti F1? In cima alla classifica spicca un nome: Lewis Hamilton. Il 40 enne britannico, sette volte campione del mondo, alla sua 19° stagione in Formula 1 – la prima a Maranello – è l’uomo da battere se si parla di record.

Eccetto il primo posto sui mondiali piloti vinti, 7 ex aequo con un altro fuoriclasse assoluto, Michael Schumacher, se si guarda ai record di vittorie, di podi e di punti, Sir Lewis è difficilmente avvicinabile.

Con numeri aggiornati a fine stagione 2024, le vittorie di Hamilton sono salite a quota 105. L’unico sfidante attualmente in griglia risponde a nome di Max Verstappen, che non è di certo raro vedere sul primo gradino del podio ma che, attualmente si “ferma” a quota 63.

Record piloti F1: i primati di Sir Lewis

Il campione britannico vanta anche il record di maggior numero di pole position ottenute, anche in questo caso a tripla cifra, 104 e anche in questo caso il solo sfidante in griglia con numeri che possono impensierire Sir Lewis, è Max Verstappen, per 40 volte in grado di partire davanti a tutti.

Anche sul numero di podi il primato spetta a Hamilton: 202 podi in carriera, quasi il doppio degli attuali di Verstappen (112)

Hamilton ha anche un primato di cui è particolarmente orgoglioso: maggior numero di vittorie nello stesso Gran Premio (9) che è anche il GP di casa, circuito di Silverstone, Regno Unito.

Lewis vanta il record di maggior numero di vittorie (84) il maggior numero di giri veloci (55) e il maggior numero di GP disputati (246) ottenuti con lo stesso costruttore, nella sua lunga vita sportiva alla Mercedes.