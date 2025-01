Successo tecnologico e finanziario: ecco il business degli stadi del Mondiale per Club

Gli Stati Uniti si preparano ad accogliere il Mondiale per Club 2025, un evento che non solo rivoluzionerà il calcio, ma metterà sotto i riflettori alcuni degli stadi più tecnologici e iconici al mondo. Grazie a investimenti miliardari e soluzioni innovative, gli impianti scelti per ospitare la competizione rappresentano un vero e proprio case study sul business legato agli stadi. Tra gli stadi protagonisti del Mondiale per Club spicca il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Questo gioiello tecnologico, inaugurato nel 2017 con un investimento di quasi 2 miliardi di dollari, è dotato di un tetto retrattile ispirato al Pantheon romano, capace di aprirsi o chiudersi in appena 12 minuti. Con una capienza di 75.000 posti e uno schermo ad anello di 6.000 metri quadrati, alimentato da pannelli fotovoltaici, lo stadio è un esempio di sostenibilità e innovazione. Mercedes-Benz ha investito 320 milioni di dollari per i diritti di denominazione dell’impianto per 27 anni, dimostrando quanto il business legato agli stadi sia cruciale negli Stati Uniti. Lo stadio ospita regolarmente partite degli Atlanta Falcons (NFL) e degli Atlanta United (MLS), franchigia che ha visto il proprio valore passare da 70 milioni di dollari nel 2017 a oltre 1 miliardo nel 2024.

Business stadi Mondiale per Club – Gli esempi di Hard Rock e MetLife Il MetLife Stadium, situato nel New Jersey, rappresenta un altro esempio di come gli stadi americani siano progettati per massimizzare l’esperienza degli spettatori. Con una capienza di 82.000 posti, è il più grande impianto della costa Est. Sebbene manchi di un tetto retrattile, la sua posizione strategica e la tecnologia avanzata lo rendono una scelta ideale per eventi globali come il Mondiale per Club. L’Hard Rock Stadium di Miami, completamente ristrutturato nel 2016, sarà il teatro della partita inaugurale del torneo, che vedrà affrontarsi Al Ahly e Inter Miami. Con interventi che hanno migliorato la sostenibilità e il comfort per i tifosi, l’impianto è un altro esempio di come gli stadi americani si stiano adattando alle esigenze del calcio internazionale.