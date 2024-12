Quanto vale il Mondiale per Club 2025? Il Real punta a premi per 100 milioni

Il Mondiale per Club FIFA è uno degli obiettivi prioritari del Real Madrid per il 2025. Il club presieduto da Florentino Perez è quello che potrebbe incassare la cifra più alta tra le 32 partecipanti e solo per disputare la prima fase – spiega il quotidiano spagnolo As – riceverà una cifra fissa di 30 milioni, che potrebbe salire fino a 35 in caso di tre vittorie nella fase a gironi.

Gli incentivi finanziari crescono man mano che il torneo va avanti e, nel caso del Real, toccherebbero quota 100 milioni di euro se i Blancos vincessero il torneo, una cifra molto alta se si considera che si tratta di un solo mese di competizione.

Nel dettaglio, i Blancos incasseranno 60 milioni se raggiungeranno le semifinali e 80 se le supereranno. A questa cifra si dovrebbero aggiungere altri 20 milioni in caso di vittoria del titolo. Come in Champions League, i premi sono cumulativi e costituiscono un incentivo per le squadre.

Quanto vale il Mondiale per Club? I possibili criteri di ripartizione

Il cachet del Real Madrid è riconosciuto dalla FIFA sulla base di criteri oggettivi. Secondo As (ricordando che ancora non ci sono ufficialità da questo punto di vista) gli aspetti che vengono presi in considerazione sono il coefficiente FIFA (nel caso delle squadre europee il coefficiente UEFA e per gli altri la classifica di ciascun continente), il valore del marketing e quello del mercato dei diritti televisivi.

In tutti e tre i parametri, il Real Madrid è sarebbe leader mondiale, da qui l’obiettivo dei 100 milioni. Il Mondiale per club si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e a rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus.