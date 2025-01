Stop alla cessione a privati, ora il Comune di Milano vuole acquistare l’ippodromo La Maura

«Il futuro dell’ippodromo La Maura? Il Comune di Milano continua a ribadire la sua volontà di comprare l’area». Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha confermato l’intenzione di Palazzo Marino di acquistare l’area che sembrava destinata a F3A Green. Ma la trattativa tra l’attuale proprietario de La Maura, Snaitech, e F3A, che avrebbe dovuto concludersi entro la fine del 2024, pare non essere andata a buon fine.

Da qui la domanda al primo cittadino, che già a novembre aveva detto che l’amministrazione era scesa in campo per acquistare i terreni di Snaitech: valutazione 20 milioni di euro. Cosa farà ora Palazzo Marino? Sala – come spiega Il Giorno – rende tempo: «Dipende dalla volontà del privato (Snaitech, ndr), che sa benissimo che siamo sempre pronti a discutere dell’acquisto. Siamo determinati e interessati».

In attesa di sviluppi nel rapporto tra Comune e proprietario de La Maura, non resta che aggiungere che il progetto di F3A, dopo la mancata cessione del terreno di 750 mila metri quadrati, dovrebbe essere archiviato. Il progetto prevedeva la realizzazione di case grazie alla demolizione di alcuni palazzi degli anni ‘70 sul lato del quartiere Gallaratese.

La società puntava anche a una valorizzazione dell’area verde vincolata. Ma il progetto non era stato accolto bene da una parte dei cittadini, contrari alla realizzazione dei nuovi palazzi per 4.500 nuovi abitanti. Negli stessi giorni, Sala aveva incontrato l’amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, per annunciargli che il Comune era pronto ad acquistare La Maura per farne un parco più grande del Sempione e, in prospettiva, non far fare più lì i maxi-concerti ma spostarli tutti nel nuovo San Siro voluto da Milan e Inter.