Stellantis, le vendite calano anche a dicembre: storico sorpasso di Renault

Il mercato automobilistico europeo, che comprende l’Unione Europea, i Paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Regno Unito, ha chiuso il 2024 con un totale di 12.963.614 immatricolazioni, segnando un leggero incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Nel solo mese di dicembre, le immatricolazioni sono state pari a 1.091.131 unità, con una crescita del 4,1% rispetto a dicembre 2023. Questi dati sono stati diffusi ieri dall’Acea, l’associazione dei costruttori automobilistici europei.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, per quanto riguarda Stellantis, la performance è stata inferiore a quella del mercato. A dicembre, per la prima volta dalla fondazione del gruppo franco-italiano, Renault ha superato Stellantis. La quota di mercato del colosso presieduto da John Elkann è scesa all’11,6%, mentre quella della casa automobilistica diretta da Luca de Meo è salita all’11,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Stellantis ha venduto 126.091 veicoli a dicembre, contro i 130.097 di Renault.

Nonostante ciò, nell’intero 2024, Stellantis si conferma al secondo posto in Europa (inclusi Paesi Efta e Regno Unito), con 1.969.594 auto vendute, registrando però un calo del 7,3% rispetto al 2023. La sua quota di mercato è scesa dal 16,5% al 15,2%. Volkswagen rimane saldamente al primo posto, con 286.765 immatricolazioni nel solo dicembre (+4,9%), per una quota del 26,3%. Complessivamente, la casa tedesca ha venduto 3.407.242 veicoli nel 2024 (+2,5%), mantenendo una quota di mercato stabile al 26,3%. Dal canto suo, Renault, invece, si è posizionata al secondo posto a dicembre e al terzo nell’intero anno, con un totale di 1.282.453 immatricolazioni (+3,2%) e una quota di mercato pari al 9,9%.

Le auto elettriche continuano a guadagnare popolarità, rappresentando a dicembre il 15,9% delle immatricolazioni e il 13,6% nell’intero anno, superando nuovamente il diesel, che è sceso all’11,9%. Tra i Paesi dell’UE, le immatricolazioni sono aumentate significativamente in Spagna (+7,1% nell’intero anno), mentre cali sono stati registrati in Francia (-3,2%), Germania (-1%) e Italia (-0,5%).