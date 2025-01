Trenitalia sfida SNCF: riparte il Frecciarossa Parigi-Milano e nuova tratta Parigi-Marsiglia

Il concorrente italiano della SNCF rilancerà ad aprile la linea Parigi-Milano e inaugurerà servizi quotidiani sulla Parigi-Marsiglia a metà giugno, con treni aggiuntivi. Trenitalia riparte all’offensiva in Francia, e la sua presenza commerciale, in competizione con la SNCF, raddoppierà come previsto sull’asse ad alta velocità del sud-est.

Dopo mesi di silenzio, come riportato da Les Echoes, l’operatore pubblico italiano ha fatto due annunci concreti martedì: l’apertura di una linea Parigi-Marsiglia con i suoi Frecciarossa a partire dal 15 giugno prossimo, con quattro corse di andata e ritorno al giorno; e la ripresa della linea Parigi-Torino-Milano (due corse giornaliere) dal 1° aprile prossimo. Questa linea era stata interrotta diciotto mesi fa a causa di una grave frana lungo il percorso nella valle della Maurienne, nell’agosto 2023.

Questo rilancio era atteso dall’operatore italiano, presente sul mercato francese dal dicembre 2021, dove non ha ancora realizzato i suoi primi profitti. Durante questo periodo, si è dovuto limitare alla tratta Parigi-Lione, portata a cinque frequenze giornaliere. «La nostra ambizione è confermata. Si tratta innanzitutto di far crescere il mercato ferroviario in Francia, e abbiamo l’esperienza di oltre dieci anni di apertura del mercato in Italia», ha dichiarato Marco Caposciutti, direttore generale di Trenitalia France.

Questa doppia iniziativa è sostenuta dall’arrivo di quattro treni ad alta velocità Hitachi, portando la flotta locale da 5 a 9 convogli da 457 posti ciascuno, insieme a 50 nuove assunzioni in Francia. Ciò comporta una riorganizzazione del programma Trenitalia entro giugno prossimo sulle tre tratte, dove sfiderà la SNCF su ogni fronte. Da quella data, i Frecciarossa garantiranno tre corse dirette Parigi-Lione al giorno, due sulla tratta Parigi-Milano (con sosta a Lione-Part-Dieu) e quattro nuove frequenze Parigi-Marsiglia, con fermate a Lione-Saint-Exupéry, Avignone e Aix-en-Provence.

Per il suo rilancio commerciale in Francia, Trenitalia prevede di accoppiare due treni nei giorni e sulle tratte con più prenotazioni, portando la capacità a 914 posti in un unico viaggio. Di fronte a questa offensiva, la SNCF ha promesso di rispondere colpo su colpo. Innanzitutto, il suo potente sistema di vendita di biglietti continuerà a ignorare il concorrente italiano, come avviene dal 2021.

Inoltre, il trasportatore pubblico francese, che attualmente opera 14 corse di andata e ritorno al giorno sulla Parigi-Marsiglia e una ventina sulla Parigi-Lione, non ha intenzione di ridurre le capacità. Tra pochi mesi lancerà una campagna commerciale con l’obiettivo di migliorare il servizio, rendendolo più personalizzato e performante, soprattutto in caso di ritardi o problemi tecnici, secondo la direzione dei TGV.

Infine, la filiale SNCF Voyageurs ha negoziato con la consorella SNCF Réseau un accordo quadro sulla tratta Parigi-Lione, per garantire l’assegnazione delle fasce orarie nel periodo 2026-2030, una novità per l’azienda che non considerava questa opzione quando era in monopolio. Sulla tratta Parigi-Milano, la società dovrebbe riprendere i propri servizi dopo la riparazione della ferrovia in Maurienne, entrando in competizione diretta con Trenitalia.