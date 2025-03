Palla in mano al portiere solo per 8 secondi: al via la sperimentazione in Primavera

Negli scorsi giorni l’IFAB, l’organo che si occupa di introdurre o modificare le regole del gioco del calcio, ha approvato la nuova norma relativa alla durata in cui i portieri possono tenere il pallone nelle proprie mani.

Si passa così da sei a otto secondi di tempo, ma a cambiare è la sanzione che l’arbitro concederà qualora questo limite sarà sforato. Inoltre, ci si attende di far rispettare la nuova norma molto di più rispetto a quella che era in vigore fino a poco tempo fa e che puniva la squadra del portiere con una punizione indiretta in area. Mentre ora sarà assegnato un calcio d’angolo a favore della formazione avversaria.

Approvata la nuova norma ecco che da domani, nel campionato di Primavera 1 italiano, prenderà il via la fase di sperimentazione necessaria per poi esportare tale norma su tutti i campi del mondo a partire dalla prossima stagione.

Da domani, gli arbitri che andranno nel primo campionato dedicato alle formazioni giovanili dovranno procedere a un conto alla rovescia da quando il portiere avrà la palla in mano. Arrivati a cinque i direttori di gara alzeranno la mano scandendo il conto alla rovescia. In caso il portiere non avrà rinviato entro la fine del conteggio, ecco che si riprenderà il gioco con un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.