FIFA, le stime sul Mondiale per Club: ricavi per 2 miliardi di dollari

La FIFA ha ufficializzato nella serata di ieri che il Mondiale per Club 2025 metterà in palio premi per 1 miliardo di dollari per le società partecipanti. C’è ancora da capire come questi bonus saranno distribuiti – le informazioni su questo punto dovrebbero essere svelate dalla FIFA nei prossimi giorni –, ma la notizia può già fare contente, tra le altre, Inter e Juventus.

Dal bilancio della FIFA consultato da Calcio e Finanza, emergono ulteriori dettagli sui ricavi attesi per la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. «Il budget delle entrate per il 2025, come pubblicato nell’Annual Report 2023, è stato aggiornato per includere ricavi legati a questo attesissimo evento per un totale di 2 miliardi di dollari. I diritti di trasmissione televisiva e i diritti di marketing contribuiranno per il 75% del totale, seguiti dai diritti di hospitality e dalla vendita dei biglietti (25%)», spiega la FIFA.

L’obiettivo in termini di ricavi per i diritti di trasmissione televisiva è legato allo storico accordo siglato dalla FIFA con DAZN per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del Mondiale per Club 2025. L’accordo prevede la diretta streaming gratuita su DAZN di tutte le 63 partite del torneo a livello globale, con la possibilità di sublicenza a reti televisive locali in chiaro. Una cosa a cui DAZN sta lavorando anche per l’Italia e per la quale – come raccontato da Calcio e Finanza – sono attese novità.

Il budget per hospitality e vendita dei biglietti relativi al Mondiale per Club ammonta invece a 500 milioni di dollari. Dopo l’atteso sorteggio avvenuto all’inizio di dicembre 2024, che ha determinato gli otto gironi, la prima fase di vendita dei biglietti è stata lanciata il 19 dicembre 2024. Poco dopo, FIFA ha annunciato la nomina di BEYOND Hospitality come Fornitore Ufficiale del servizio in vista del torneo.

A proposito del Mondiale per Club, la FIFA ha sottolineato che «non è mai esistito un torneo internazionale per club di questa portata e rilevanza. […] I 32 club partecipanti beneficeranno di un modello di distribuzione vantaggioso che riconoscerà il contributo delle squadre e premierà le loro prestazioni sportive. Il torneo stabilirà nuovi standard nella distribuzione delle risorse, raggiungendo soglie inedite per il calcio per club internazionale».

Nel dettaglio, dunque, i ricavi attesi per la manifestazione che si svolgerà negli USA sono così suddivisi: