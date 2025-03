Eni, KKR ha perfezionato l’acquisizione del 25% di Enilive: operazione da 3 miliardi

È stato perfezionato nella giornata di oggi il passaggio del 25% di Enilive, società controllata da Eni e title sponsor da questa stagione della Serie A, al fondo KKR.

«Ottenute le necessarie autorizzazioni di legge – si legge nel comunicato di Eni –, Eni e KKR hanno dato esecuzione all’operazione prevista dall’accordo di investimento, annunciato lo scorso ottobre, per l’acquisizione da parte di KKR di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Enilive».

Vengono anche comunicati i termini economici dell’operazione: «L’incasso complessivo per il gruppo Eni, tenuto conto dei cash adjustments e di altre poste, risulta pari a 2,967 miliardi di euro, compreso un aumento di capitale in Enilive pari a 500 milioni di euro per supportare il piano di crescita aziendale».

«Enilive, con il suo business integrato, rappresenta un esempio significativo dell’avanzamento del modello satellitare di Eni, confermato da una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity Value per il 100% del capitale sociale di Enilive e dall’impegno di KKR a consolidare la sua posizione di partner chiave, tramite un accordo, annunciato al mercato il 18 febbraio scorso, per l’incremento della sua partecipazione in Enilive per un ulteriore 5%. Il perfezionamento di questa seconda operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti», conclude il comunicato Eni.